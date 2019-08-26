В Турции сообщили о начале поставок второй партии С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале поставок второй партии российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Триумф», передает агентство Anadolu.

По словам главы турецкого оборонного ведомства, поставка второй батареи С-400 начнется во вторник, 27 августа.

Две недели назад, как писал «Ридус», министр обороны Турции заявлял, что вторая партия зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 будет поставлена Анкаре Москвой в августе-сентябре текущего года.

Напомним, в июле Россия поставила в Турцию первую партию С-400. ЗРК были размещены на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.

В связи с этим Соединенные Штаты пригрозили Турции исключением из программы производства и приобретения новейших американских истребителей. В ответ турецкие власти заявили о готовности удовлетворять потребности своей обороны из других источников.

Договор о поставке российских ракетных систем С-400 в Турцию был подписан еще летом 2017 года, и все эти годы власти США пытались добиться отмены контракта, угрожая прекратить поставки самолетов F-35 и предупреждая о возможности введения санкций.

Однако Анкара отказывалась идти на уступки. Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун заявил, что закупка вооружений в России — лишь повод для введения санкций, а не причина, так как Вашингтон стратегически опирается на Ближнем Востоке на Израиль, а потому не заинтересован в усилении Турции.