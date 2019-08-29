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Кунг-фу-кот сразился с невидимым силовым полем

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Мы уже видели котов-боксёров, котят-драчунов и котов — альфа-самцов, теперь в интернете обсуждают кунг-фу-кота, который показал миру несколько впечатляющих боевых приёмов. Рыжий котик встал на задние лапы и напал на стеклянную дверь, заставляя её открыться, но со стороны это выглядит так, как будто пушистый сражается с невидимым силовым полем.


Ролик с названием «Гррр. Будь проклято это невидимое силовое поле» стремительно набирает популярность на портале Reddit, а боевой котик уже напомнил зрителям самих себя в разных жизненных ситуациях.

Ух ты, это лучшая кошачья пантомима, которую я когда-либо видел!
Это я пытаюсь достичь своих жизненных целей.
Если вы не можете победить, убегайте.
Котик — мастер кунг-фу.
Мяу-бум!
Кошки в этом возрасте всегда немного сумасшедшие. Думаю, именно поэтому я их и люблю.
😂 😂 Одна из моих кошек делает то же самое, но не так отчаянно, обычно это выглядит как танец вразвалку, лол.

Ранее «Ридус» рассказывал, как другой отчаянный кот выгулял собаку, взяв поводок в зубы. Комментаторы назвали пушистого альфа-самцом.

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