Три котёнка устроили потасовку на крошечном боксёрском ринге

В интернете стала вирусной видеозапись кошачьего поединка на игрушечном боксёрском ринге. Два белых котёнка забрались внутрь и мутузили друг друга лапками, а третий рыжий остался снаружи и кусал драчунов за лапы, вероятно, выполняя роль арбитра. Автор ролика отметил, что купил этот ринг в магазине, где всё продаётся за два доллара, и это приобретение стало для него бесценным. Посмотрев это эпичное видео, вы поймёте почему.



Ролик стал очень популярным на портале Reddit и набрал там 122 тысячи лайков и почти полторы тысячи комментариев, в которых зрители требуют сделать такое шоу постоянным на ТВ, предсказывая миллионы поклонников.

У тебя есть маленький складной стул, чтобы бросить туда?

Не забудьте мини-бутылки с водой.

А может быть, и столик диктора.

Мне показалось, что рыжий вытаскивает складной стул из-под кольца.

И еще несколько маленьких лестниц!

Пожалуйста, не позволяйте им прыгать со столбиков. Один из пушистых бойцов обязательно упадёт на стол комментаторов или на голову зрителям.

Абсолютно дикое спортивное мастерство мы наблюдаем сегодня!

Animal Planet должна объединиться с WWE и ежегодно снимать шоу, подобное этому, для Royal Rumble.

Коты действительно могут быть беспощадными бойцами. «Ридус» писал, как один бесстрашный хвостатый напугал медведя и заставил его спасаться бегством на дереве. Дважды.

Другой смелый кот прогнал из своего дома енота. Зверь хотел забраться через дверь для домашних животных, но не тут-то было.



Однако не все коты отличаются агрессией, это подтверждает видеозапись с котиками-боксёрами, которые атаковали друг друга, встав на задние лапы. Но сделали это так эпично, что рассмешили соцсети до слёз.