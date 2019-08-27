Аэропорт Шереметьево объявил о запуске третьей взлетно-посадочной полосы

Торжественное открытие третьей взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Шереметьево» состоится 1 сентября, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В церемонии открытия примут участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководить Росавиации Александр Нерадько и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как отмечает ФАН, третью ВПП планировалось открыть к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако дата открытия неоднократно переносилась.

В Шереметьево предполагают, что с вводом в эксплуатацию ВПП-3 число взлетно-посадочных операций увеличится с 55 в час до 90, пишет издание.

Кроме того, до конца нынешнего года аэропорт планирует ввести в эксплуатацию терминал С1 пропускной способностью 20 млн пассажиров, а в 2021 году — терминал С2 на 10 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что Шереметьево имени А. С. Пушкина возглавил рейтинг ведущих аэропортов мира, составленный британской компанией Stasher. При этом в рейтинге Международной организации оценки авиационного сервиса Skytrax Шереметьево занял лишь 63-е место.

Как писал «Ридус», с конца мая Шереметьево испытывал проблемы с отгрузкой багажа. Многим пассажирам приходилось несколько часов ждать чемоданы после прилета. Другие жаловались на то, что их багаж не успевали погрузить в самолет, и его приходилось отправлять другим рейсом.

