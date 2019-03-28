Шереметьево и Домодедово попали в рейтинг лучших аэропортов в мире

В числе лучших в мире аэропортов оказались две российские воздушные гавани.

Шереметьево и Домодедово заняли 63-е и 80-е места соответственно в рейтинге Международной организации оценки авиационного сервиса Skytrax.

Возглавил же список, опубликованный на сайте компании, сингапурский аэропорт Чанги.

На второй строчке расположился аэропорт Ханэда в Токио, на третьем — аэропорт Сеула Инчхон.

При составлении рейтинга специалисты оценивали эффективность работы воздушных гаваней, а также отзывы пассажиров со всего мира.

Ранее были составлены рейтинги лучших и худших воздушных гаваней мира по итогам опроса, проведенного компанией AirHelp.