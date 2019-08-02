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Шереметьево признали лучшей воздушной гаванью мира

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Рейтинг ведущих аэропортов планеты, составленный британской компанией Stasher, возглавил Шереметьево имени А. С. Пушкина.

Этот московский международный аэропорт занял первое место, набрав 6,50 балла.

Данная сумма сложилась из 8 отдельных показателей, в двух из которых Шереметьево оказался лучшим в мире. Наивысшую оценку в 10 баллов он получил за соблюдение расписания полетов и дешевизну парковки, приводит ТАСС данные компании Stasher, которая занимается предоставлением услуг по хранению багажа.

Примечательно, что в этот рейтинг вошли 106 крупнейших аэропортов мира.

Ранее сообщалось, что Шереметьево и Домодедово заняли 63-е и 80-е места соответственно в рейтинге Международной организации оценки авиационного сервиса Skytrax.

Как писал «Ридус», с конца мая Шереметьево испытывал проблемы с отгрузкой багажа. Многим пассажирам приходилось несколько часов ждать чемоданы после прилета. Другие жаловались на то, что их багаж не успевали погрузить в самолет, и его приходилось отправлять другим рейсом.

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