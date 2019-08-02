Шереметьево признали лучшей воздушной гаванью мира

Рейтинг ведущих аэропортов планеты, составленный британской компанией Stasher, возглавил Шереметьево имени А. С. Пушкина.

Этот московский международный аэропорт занял первое место, набрав 6,50 балла.

Данная сумма сложилась из 8 отдельных показателей, в двух из которых Шереметьево оказался лучшим в мире. Наивысшую оценку в 10 баллов он получил за соблюдение расписания полетов и дешевизну парковки, приводит ТАСС данные компании Stasher, которая занимается предоставлением услуг по хранению багажа.

Примечательно, что в этот рейтинг вошли 106 крупнейших аэропортов мира.

Ранее сообщалось, что Шереметьево и Домодедово заняли 63-е и 80-е места соответственно в рейтинге Международной организации оценки авиационного сервиса Skytrax.

Как писал «Ридус», с конца мая Шереметьево испытывал проблемы с отгрузкой багажа. Многим пассажирам приходилось несколько часов ждать чемоданы после прилета. Другие жаловались на то, что их багаж не успевали погрузить в самолет, и его приходилось отправлять другим рейсом.

