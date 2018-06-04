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В Шереметьево образовались огромные очереди у стоек регистрации

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© Instagram.com

© Instagram.com

В столичном аэропорту Шереметьево в терминале D образовались большие очереди к стойкам на регистрацию на рейс и сдачу багажа, сообщают в соцсетях очевидцы.

Судя по фотографиям, ожидающих регистрации пассажиров больше сотни. Люди заполнили практически весь зал вылета.

© vk.com

«Давно я такой тусовки в терминале d не видела… радуюсь, что опять лечу в компании с маленьким чемоданчиком», — написала в Instagram одна из пассажирок.

© vk.com

При этом неизвестно, в чем причина возникших сложностей.

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 28 июня, из-за сильнейшего ливня оказался затоплен подъезд к московскому аэропорту Шереметьево.

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