Американский сенатор закатил скандал из-за визы в Россию

Председатель подкомитета по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности Сената США Рон Джонсон обвинил Москву в отказе выдать ему визу для посещения России.

Сенатор заявил журналистам, что собирался приехать в Россию в составе делегации Конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, представителями американского бизнеса и «организациями гражданского общества». При этом он пообещал и впредь давать «решительный ответ на агрессию России», передает РИА Новости.



В ответ посольство РФ в США сообщило, что Джонсон на самом деле не обращался к ним за визой и «не информировал о своих планах посетить Россию». «Мы уже давно призываем Соединенные Штаты избавить представителей законодательной власти от любых ограничений на поездки в качестве первого шага к отмене „черных списков“», — отметили в посольстве.

«Беспочвенные обвинения сенатора Рона Джонсона против России не оставили никаких сомнений — он готов не к диалогу, а к конфронтации. В своей обычной русофобской манере он переиначивает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые высказывания. Основываясь на этом, вряд ли можно всерьез воспринять его заявления о так называемых намерениях восстановить прямой диалог с российскими парламентариями», — добавили дипломаты.

Напомним, Рон Джонсон в компании сенатора США Ричарда Дурбина и еще 39 их коллег в конце 2018 года призывал Белый дом начать морскую операцию «Свободная навигация» в Черном море в ответ на «агрессивные действия России в Керченском проливе и Азовском море». Кроме того, Джонсон выступал в поддержку ряда антироссийских законопроектов и занимался разработкой резолюции, содержавшей рекомендации остановить проект «Северный поток — 2».

Как сообщал «Ридус», процесс выдачи виз в США россиянам почти полностью прекратился в 2018 году на фоне очередного ухудшения российско-американских отношений и высылки из Москвы занимавшихся оформлением виз дипломатов. В декабре стоимость многократной американской визы для граждан РФ выросла почти вдвое до 300 долларов США, а однократная подорожала до 160 долларов, но даже при своевременной и полной оплате ждать визу приходится по полгода и более без каких-либо гарантий положительного результата.

1 марта 2019 года Москва и Вашингтон пришли к договоренности о снижении сбора за все виды виз до 160 долларов, но быстрее выдавать визы в США не стали. Наоборот, контроль над желающими въехать в Соединенные Штаты россиянами ужесточился: помимо собеседования и сдачи отпечатков пальцев дипломаты стали требовать указывать ссылки на свои аккаунты в социальных сетях и изучать их содержимое. В июле 2019 года посольство США в Москве и МИД РФ выступили в прессе со взаимными обвинениями по поводу проблем с выдачей российских виз учителям Англо-американской школы, что еще более осложнило и без того непростые отношения между странами.