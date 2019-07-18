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Россия и США выяснили отношения по поводу виз для учителей

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

МИД РФ и посольство США выступили с комментариями относительно ситуации с выдачей виз учителям, прибывающим из-за рубежа для работы в Англо-американской школе в Москве.

В дополнение к предыдущему заявлению по этой теме, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что для выдачи виз учителям сотрудники посольства США должны привести ее статус в соответствии с российским законодательством.

«Мы предлагали и предлагаем США привести его в соответствие с российским законодательством. Еще раз подчеркну, сами американцы делать этого не хотят», — цитирует Захарову РИА Новости. Заодно Захарова напомнила, что американская сторона регулярно отказывает россиянам в визах.

В ответ пресс-атташе посольства США в Москве Андреа Калан заявила, что учителя вынужденно пользовались дипломатическими визами и диппаспортами, поскольку того требовала российская сторона.

«У российского правительства есть давнее требование, чтобы учителя англо-американской школы ездили в Россию по дипломатическим визам», — передает слова Калан «Интерфакс». Она отметила, что преподаватели посольства России в Вашингтоне тоже ездят по дипломатическим визам в Соединенные Штаты. «Мы придерживаемся политики российского правительства», — подчеркнула она.

В американском посольстве выразили надежду, что ситуация будет урегулирована до начала учебного года, а еще — сожаление, что МИД России «предпочел политизировать» эту тему.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что российские власти отказали в выдаче виз 30 преподавателям англо-американской школы в Москве, в которой, в том числе, обучаются дети российских и иностранных дипломатов и бизнесменов. Издание предположило, что некоторых учеников в связи с нехваткой учителей, возможно, придется исключить. В МИД РФ это сообщение опровергли, назвав «откровенной ложью» и отметив, что учителя прибывают в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие, причем «вне какого-либо правового поля».

Школа при американском посольстве была основана в 1949 году британскими, канадскими и американскими властями. В школе учатся около 1200 детей, большинство из 150 учителей образовательного учреждения являются носителями английского языка и приезжают из-за рубежа.

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