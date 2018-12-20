Сенат США потребовал начать морскую операцию против России

Сенаторы США Рон Джонсон, Ричард Дурбин и еще 39 их коллег призывали Белый дом начать морскую операцию «Свободная навигация» в Черном море в ответ на «недавние агрессивные действия России в Керченском проливе и Азовском море».

«США и союзники должны быстро отреагировать на военную агрессию РФ. Морская операция должна обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское», — сказано в опубликованной сенаторами резолюции.

«Соединенным Штатам и нашим союзникам необходимо быстро противостоять военной агрессии России в Керченском проливе решительными и решительными действиями», — заявил сенатор Джонсон. «Организация международной операции по свободе судоходства в Черном море необходима для обеспечения безопасного доступа в Азовское море в сочетании с отменой трубопровода „Северный поток-2“ — именно такой ответ должен увидеть Путин», — добавил он.



«Мир должен работать сообща, чтобы остановить посягательство России на демократию и суверенитет Украины. Я горжусь тем, что поддерживаю эту резолюцию и призываю моих коллег подтвердить свою приверженность сдерживанию дальнейшей агрессии со стороны Российской Федерации», — сказал сенатор Дурбин.

Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о подготовке к новым проходам военных кораблей через Керченский пролив. Ранее генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую Россию за милитаризацию Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей.

Как сообщал «Ридус», 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, а также обратились за поддержкой к международному сообществу. Командир одного из задержанных украинских судов объявил себя военнопленным. В Вашингтоне пригрозили Москве усилить свое военное присутствие в Черном море.