В новом году стоимость визы в США для россиян вырастет почти вдвое

Стоимость многократной американской визы для граждан России в новом году вырастет почти в два раза.

Для получения многократной визы с 1 января 2019 года нужно будет оплатить консульский сбор в размере 303 долларов США. В эту сумму входят как невозвратный сбор (160 долларов), так и доплата (143 доллара).

Однократная американская виза сроком до года будет стоить с нового года 160 долларов. Сейчас столько стоит трехлетняя виза США.

Как отмечается на сайте посольства США в России, доплата за многократную визу сроком до трех лет будет осуществляться после одобрения однократной визы.

В дипломатическом ведомстве отметили, что «сбор за выдачу визы основан на „взаимности“ (такой же сбор, который Российская Федерация взимает с граждан Соединенных Штатов за тот же тип визы)».

Кроме того, со следующего года будет изменен порядок подачи документов на повторную визу.

Если раньше граждане России для ее получения могли подавать заявление без прохождения собеседования, то теперь оно также будет необходимо, как и при подаче документов на визу в первый раз. В противном случае автоматически будет выдана однократная виза.

Как писал «Ридус», в ответ на предписание Москвы сократить число сотрудников дипмиссии в России до 455 человек США 23 августа 2017 года прекратили выдачу россиянам неиммиграционных виз и возобновили ее 1 сентября только в посольстве в Москве.

В декабре прошлого года американские консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке снова начали выдавать визы, но в ограниченном объеме.