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СМИ: крупнейшей в Европе экономике грозит рецессия

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Правительство Германии ожидает в третьем квартале нынешнего года дальнейшего снижения ВВП страны, пишет влиятельный немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на документы кабинета министров.

В третьем квартале прорисовывается небольшое снижение ВВП и таким образом техническая рецессия, — приводит издание текст правительственного документа.

При этом глубокого кризиса в ведомстве федерального канцлера не ожидают, поскольку в первом квартале 2019 года экономика выросла на 0,4%, а во втором сократилась на 0,1%.

В целом по итогам года немецкие власти даже ожидают небольшого экономического роста, отмечает издание.

Экономика Германии является крупнейшей в Европе (около 20% ВВП ЕС) и четвертой в мире, после США, Китая Японии.

Ранее, как писал «Ридус», аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs выступили с предупреждением о рисках наступления рецессии в американской экономике из-за торговой войны с Китаем.

Однако глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в связи с этим заявил, что американской экономике не грозит рецессия, она будет развиваться динамично.

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