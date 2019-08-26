Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступил в силу

Второй пакет санкций США в отношении России в связи с так называемым делом Скрипалей вступил в силу в понедельник, 26 августа.

Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Новые меры предполагают, в частности, ограничения на операции с государственным долгом России.

В документе отмечается, что банкам США теперь запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также давать кредиты российскому правительству.

Кроме того, Вашингтон обратился с требованием к международным финансовым организациям не предоставлять кредиты Российской Федерации.

Ограничения введены в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» из-за того, что Россия якобы не предоставила гарантий неприменения данных видов оружия, отмечает газета «Известия».



О том, что очередные санкции по «делу Скрипалей» должны вступить в силу сегодня, «Ридус» сообщал в пятницу, 23 августа.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за инцидент в британском Солсбери, где нервно-паралитическим ядом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также граждане Великобритании.

Первая часть санкций по делу Скрипалей против России была введена в конце августа 2018 года. О том, что администрация президента Дональда Трампа намеревается ввести вторую часть санкций, Госдепартамент объявил еще в начале декабря 2018 года. После этого Министерство финансов США расширило санкции против российских СМИ и сотрудников ГРУ.

Напомним, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию. Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов.

