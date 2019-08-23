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США сообщили о введении второго пакета санкций «по делу Скрипалей»

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

В понедельник, 26 августа, вступит в силу второй пакет санкций США в отношении России в связи с так называемым делом Скрипалей, сообщается на сайте Федерального реестра США.

Ограничительные меры вступят в действие после публикации документа в понедельник.

Как сообщал «Ридус», в начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за инцидент в британском Солсбери, где нервно-паралитическим ядом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также граждане Великобритании.

Первая часть санкций по делу Скрипалей против России была введена в конце августа 2018 года. О том, что администрация президента Дональда Трампа намеревается ввести вторую часть санкций, Госдепартамент объявил еще в начале декабря 2018 года. После этого Министерство финансов США расширило санкции против российских СМИ и сотрудников ГРУ.

Напомним, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию. Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов.

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