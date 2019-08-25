Лидеры G7 не договорились о возвращении России

Лидеры «Большой семерки» действительно обсуждали за ужином вопрос возвращения в формат России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС.

По его словам, договоренности среди лидеров G7 о возвращении Москвы достигнуто не было.

Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждался, — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщал «Ридус», ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках «Большой семерки» ведется работа над возвращением России в этот формат. По словам американского лидера, этот шаг бы был выгодным и позитивным.

На открывшемся вчера во французском Биаррице саммите лидеры стран «большой семерки» обсудили за ужином вопрос возвращения России и формата G8, договорившись при этом не разглашать содержание разговора.

В преддверии саммита о возможном восстановлении формата G8 заявил президент США Дональд Трамп, которого поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Возможность восстановлении России, по неофициальной информации, рассматривает также Япония.

Решительно против выступают Германия, Великобритания и Канада. Как пояснила канцлер ФРГ Ангела Меркель, о приглашении России в «восьмерку» не может быть речи до тех пор, пока не будут устранены причины, по которым ее оттуда исключили.

Напомним, формат G8 существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к РФ лидеры клуба приняли решение не ехать на саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Россию тогда обвинили в нарушении территориальной целостности Украины.