В Биаррице официально открылся саммит G7

В курортном Биаррице на юго-западе Франции официально открылся саммит стран «Большой семерки», прибывающих гостей встречают президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.



По данным французского МВД, охрану мероприятия обеспечивают более тринадцати тысяч полицейских и жандармов.



В то же время в городе Байонна, находящемся недалеко от Биаррица, протестующие против саммита антиглобалисты вступили в схватку с полицией, которая несколько раз применила водометы и шашки со слезоточивым газом, сообщает французский телеканал BFMTV.

В акциях протеста в Байонне принимает участие несколько сотен человек.



Сперва манифестанты ходили по улицам города под стук барабанов, выкрикивая оскорбительные для полицейских лозунги.

Позже участники акции протеста в ответ на полицейские водометы начали вырывать из мостовых и от цокольных этажей зданий булыжники и бросать их в полицию.

В свою очередь стражи порядка используют против демонстрантов дымовые шашки и шумовые гранаты.

Ранее, как сообщал «Ридус», выступая в Елисейском дворце на встрече с бизнесменами, Макрон предложил начать обсуждение вопроса о реформе мировой системы отношений на саммите «Большой семерки», который пройдет 24−26 августа в городе Биарриц, а также после него.

