Трамп сообщил о продолжении работы по присоединению России к G7

В рамках «Большой семерки» ведется работа над возвращением России в этот формат, завил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Bloomberg.

По словам американского лидера, этот шаг бы был выгодным и позитивным.

Глава Белого дома отметил, что среди лидеров G7 есть те, кто согласен с предложением о возвращении России.

Тем не менее, по его словам, пока этот вопрос еще не решен, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», на открывшемся вчера во французском Биаррице саммите лидеры стран «большой семерки» обсудили за ужином вопрос возвращения России и формата G8, договорившись при этом не разглашать содержание разговора.

В преддверии саммита о возможном восстановлении формата G8 заявил президент США Дональд Трамп, которого поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Возможность восстановлении России, по неофициальной информации, рассматривает также Япония.



Решительно против выступают Германия, Великобритания и Канада. Как пояснила канцлер ФРГ Ангела Меркель, о приглашении России в «восьмерку» не может быть речи до тех пор, пока не будут устранены причины, по которым ее оттуда исключили.

