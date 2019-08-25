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Трамп сообщил о продолжении работы по присоединению России к G7

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В рамках «Большой семерки» ведется работа над возвращением России в этот формат, завил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Bloomberg.

По словам американского лидера, этот шаг бы был выгодным и позитивным.

Глава Белого дома отметил, что среди лидеров G7 есть те, кто согласен с предложением о возвращении России.

Тем не менее, по его словам, пока этот вопрос еще не решен, отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», на открывшемся вчера во французском Биаррице саммите лидеры стран «большой семерки» обсудили за ужином вопрос возвращения России и формата G8, договорившись при этом не разглашать содержание разговора.

В преддверии саммита о возможном восстановлении формата G8 заявил президент США Дональд Трамп, которого поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Возможность восстановлении России, по неофициальной информации, рассматривает также Япония.

Решительно против выступают Германия, Великобритания и Канада. Как пояснила канцлер ФРГ Ангела Меркель, о приглашении России в «восьмерку» не может быть речи до тех пор, пока не будут устранены причины, по которым ее оттуда исключили.

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Из колонии под Ростовом сбежал осужденный за убийство

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© pixabay.com

© pixabay.com

Из исправительной колонии в городе Новочеркасске Ростовской области сбежал заключенный.

В связи с этим в отношении должностных лиц колонии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В настоящее время следствие устанавливает, кто конкретно виноват в том, что заключенный сумел совершить побег, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Сбежавший из колонии Александр Гросс был приговорен почти к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ФСИН России.

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