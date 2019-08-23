Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США

Китай вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов в ответ на действия США, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Пошлины на 5078 наименований американской продукции вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря — на 10% и 5% соответственно.

Кроме того, с 15 декабря Китай увеличит ввозные пошлины на американские автомобили (на 25%) и запчасти (на 5%), отмечает газета «Взгляд».



Как писал «Ридус», аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs выступили с предупреждением о рисках наступления рецессии в американской экономике из-за торговой войны с Китаем.

По мнению экспертов, Вашингтон и Пекин не смогут заключить сделку до следующих президентских выборов в Штатах в 2020 году и продолжат вводить друг против друга заградительные тарифы.

В связи с этим глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что американской экономике не грозит рецессия, она будет развиваться динамично.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые 10-процентные пошлины на товары, импортируемые из Китая. Пошлины будут введены с 1 сентября нынешнего года.