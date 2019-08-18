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Советник Трампа спрогнозировал США экономический рост

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© pixabay.com

© pixabay.com

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил в эфире телеканала ABC, что американской экономике не грозит рецессия, она будет развиваться динамично.

Такое заявление советник президента США Дональда Трампа сделал в связи появившимися в СМИ публикациями, в которых говорилось, что в экономике страны зафиксирована инверсия, когда доходность двухлетних американских гособлигаций превысила доходность десятилетних госбумаг впервые со времен мирового экономического кризиса 2008 года.

Именно в преддверии того кризиса последний раз наблюдалось подобное в США в 2005 году.

Наварро подчеркнул, что с уверенностью может сказать относительно прогноза об экономике США в ближайшее время.

По его словам, в 2020 году американская экономика будет сильной, рынок знаменуется ростом.

Как писал «Ридус», аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs выступили с предупреждением о рисках наступления рецессии в американской экономике из-за торговой войны с Китаем.

По мнению экспертов, Вашингтон и Пекин не смогут заключить сделку до следующих президентских выборов в Штатах в 2020 году и продолжат вводить друг против друга заградительные тарифы.

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