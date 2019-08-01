Трамп сообщил о введении новых пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые 10-процентные пошлины на товары, импортируемые из Китая.

«США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью 300 миллиардов долларов», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

При этом глава американского государства отметил, что «наши представители только что вернулись из Китая, где провели конструктивные переговоры, связанные с будущей торговой сделкой».



Ранее Трамп, как сообщал «Ридус», заявил, что нашел самый простой способ избежать американских пошлин на импорт товаров. Он предложил размещать производство на территории США.

Предыдущее повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью 200 млрд долларов в год вступило в силу 10 мая.