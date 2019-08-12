США предсказали рецессию из-за торговой войны с Китаем

Аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs выступили с предупреждением о рисках наступления рецессии в американской экономике из-за торговой войны с Китаем. По мнению экспертов, Вашингтон и Пекин не смогут заключить сделку до следующих президентских выборов в Штатах в 2020 году и продолжат вводить друг против друга заградительные тарифы.

«Мы ожидаем вступления в силу тарифов на оставшиеся ввозимые товары из Китая на 300 миллиардов долларов. В целом мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на темпы экономического роста», — приводит агентство «Рейтер» сообщение банка.

В результате переоценки значения торговых войн Goldman Sachs снизил свой прогноз экономического роста в США в четвертом квартале 2019 года на 20 базисных пунктов до 1,8%.

В пользу мрачного прогноза Goldman Sachs говорит поведение президента Дональда Трампа. Неделей ранее Трамп резко высказался в адрес Пекина в своем Twitter, это произошло после очередного этапа девальвации китайской валюты на фоне нерешительных шагов ФРС США по снижению базовой ставки.

«Китайцы использовали валютные манипуляции, чтобы украсть наш бизнес и фабрики, нанести ущерб нашей работе, снизить зарплату наших работников и нанести ущерб нашим фермерам. Больше такого не будет! Китай намерен продолжать получать сотни миллиардов долларов [прибыли], которые он забирает из США, путем нечестной торговой практики и манипулирования валютой. Это нужно было остановить еще много лет назад!» — написал Трамп, вызвав одобрение у своих сторонников и опасения среди экономистов.

Тревожные сигналы для американской экономики звучали и раньше: в начале года международное рейтинговое агентство Fitch предупредило Вашингтон, что может отозвать наивысший суверенный кредитный рейтинг США «AAA» из-за колоссального внешнего долга, который и послужил одной из причин снижения доверия инвесторов к Соединенным Штатам. По иронии судьбы торговыми войнами с Китаем и другими странами Трамп и пытается решить эту проблему, сделав импорт зарубежных товаров менее привлекательным.

Как сообщал «Ридус», весной экономика США получила еще один недобрый знак приближающейся рецессии. 22 марта кривая доходности американских облигаций впервые с 2007 года приняла вид инверсии — ставки по краткосрочным трехмесячным векселям превысили показатели десятилетних бумаг. Правда, чисто символически — 2,445% годовых против 2,442%. Но в норме ситуация должна быть обратной: вложения в долгосрочные бумаги более рискованны, поэтому их доходность выше. Более полувека наступление инверсии считается верным индикатором предстоящего спада. В частности, обратный вид кривой доходности «предсказал» кризис в 1990, 2001 и 2008 годах.