Украина нарушила подтвержденное накануне перемирие в Донбассе

Вооруженных сил Украины обстреляли поселок шахты имени Гагарина на окраине города Горловка на территории Донецкой народной республики. Это произошло спустя всего через один день после встречи Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, на которой стороны конфликта подтвердили приверженность перемирию.

«В 18:50 ВСУ нанесли минометный удар по окраинам поселка шахты имени Гагарина в Горловке. Всего в течение 10 минут в мирных кварталах разорвалось девять мин калибра 120 мм. В результате обстрела произошло возгорание двух жилых домов по улице Садовой, 17 и 18», — цитирует сообщение Народной милиции ДНР Донецкое агентство новостей.



Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. По данным издания, обстрелом руководил командир 53-й бригады ВСУ Андрей Поляков.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.

21 августа на новом заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта в Донбассе подтвердили приверженность перемирию и согласовали дальнейшие шаги по восстановлению моста в районе Станицы Луганской.



Обострение ситуации в Донбассе может быть связано с активизировавшимися переговорами между Киевом и Москвой об обмене удерживаемыми гражданами. Ранее СМИ сообщили, что власти двух стран предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины, а украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже прибыла в Россию. По неофициальной информации, обмен может состояться уже 28−29 августа.