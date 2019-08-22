На Украине назвали дату обмена удерживаемыми гражданами

Адвокат находящегося в украинском СИЗО бывшего бойца спецподразделения «Беркут» и участника «самообороны Крыма» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий заявил, что обмен удерживаемых между Россией и Украиной назначен на 28−29 августа.

«Саттарова готовят к обмену на одного из наших моряков. На кого именно сказать не могу. Все будет известно 28−29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией. Не могу больше ничего добавить, потому как украинская сторона выполняет условия, а на счет той стороны никто не уверен», — сказал Игорь Свинцицкий изданию theБабель.

По словам юриста, об обмене на эти даты договорились «президенты стран». Свинцицкий добавил, что его подзащитный Саттаров доставлен в СБУ и проходит юридические процедуры оформления обмена.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась подтвердить эту информацию. «Информация есть, но поделиться я ей не могу. Все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, что и будет сделано», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

22 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет диалог с западными партнерами об обмене удерживаемых лиц с Украиной. В частности, обмен обсуждался на встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона 19 августа. Песков при этом не назвал конкретных имен участников обмена — ни заключенных в России украинцев, ни находящихся в украинских тюрьмах россиян.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что к обмену готовятся граждане России — крымчане Максим Одинцов и Александр Баранов. Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что кроме Одинцова и Баранова украинская сторона готовит к обмену гражданина РФ Евгения Мефедова.

Как сообщал «Ридус», Александр Баранов и Максим Одинцов были задержаны в 2016 году на КПП «Чонгар», на Украину они отправились, чтобы получить документы об образовании. В феврале 2018 года Подольский райсуд Киева признал их виновными в государственной измене и дезертирстве из украинской армии. Евгений Мефедов был одним из трех российских граждан, задержанных после трагических событий 2 мая в Одессе; его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

По информации СМИ, российская сторона готовит к обмену пятерых заключенных граждан Украины — Владимира Балуха, Павла Гриба, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Николая Карпюка. Наиболее известный из них — Александр Кольченко: проходил по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым и был приговорен к десяти годам тюрьмы за «создание экстремистского сообщества» и подготовку терактов в Крыму.