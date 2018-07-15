Зеленский заявил, что выполнит минские соглашения ради мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда и он лично готовы в полном объеме выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Глава украинского государства сообщил об этом в интервью немецкой радиостанции Deutsche Welle.

Зеленский напомнил, что не подписывал этот документ, однако поддерживает его.

«Мы готовы идти по пунктам минских договоренностей, чтобы у нас был мир», — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, в феврале 2015 года по итогам саммита «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина) был подписан документ о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начале диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса