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СМИ: Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины, выяснили российские журналисты.

«Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского „РИА Новости“ Кирилла Вышинского», — пишет РБК со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ходом переговоров.

По сведениям издания, украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве.

Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет проходить по особой схеме, и неизвестно, произойдет ли это в ближайшем раунде обмена. То же самое касается сужденного в России за терроризм режиссера Олега Сенцова.

Ранее адвокат находящегося в украинском СИЗО бывшего бойца спецподразделения «Беркут» и участника «самообороны Крыма» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий заявил, что обмен удерживаемых между Россией и Украиной назначен на 28−29 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась подтвердить эту информацию. «Информация есть, но поделиться я ей не могу. Все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, что и будет сделано», — сказала Захарова.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ведет диалог с западными партнерами об обмене удерживаемых лиц с Украиной.

Также СМИ сообщали, что к обмену готовятся граждане России Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов, и граждане Украины Владимир Балух, Павел Гриб, Александр Кольченко, Станислав Клых и Николай Карпюк. Кроме того, в России под стражей содержатся задержанные в Керченском проливе в прошлом году украинские моряки.

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