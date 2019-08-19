Зеленский внушил Путину «осторожный оптимизм»

Президент России Владимир Путин заявил о том, что переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским внушают ему «осторожный оптимизм».

«Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм», — сказал Путин перед переговорами с главой Франции Эммануэлем Макроном в форте Брегансон — официальной летней резиденции французских президентов, передает РИА Новости.



По словам Владимира Путина, чтобы встречи в «нормандском формате» приводили к результатам, нужно добиваться уже достигнутых ранее договоренностей. Этот вопрос вошел в повестку его переговоров с Макроном. Также российский лидер подчеркнул, что альтернативы «нормандскому формату» нет.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон связал урегулирование кризиса на Украине с возвращением России в «Большую восьмерку». «Ясно, что возвращение к G8, а также возвращение к абсолютно нормализованным отношениям [России] с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие», — отметил он.

Помимо подготовки к возможной встрече «нормандского формата», Макрон рассказал, что планирует обсудить с Путиным ситуацию в Ливии, конфликт в Сирии и будущего иранской ядерной сделки, а также торгово-экономические связи между Россией и Францией. Кроме того, Макрон положительно оценил возвращение делегации России к работе в ПАСЕ. «Я верю в Европу от Лиссабона до Владивостока», — сказал он.

Как сообщал «Ридус», в начале июля Владимир Зеленский предлагал Владимиру Путину изменить «нормандский формат» переговоров, подключив к нему США и Великобританию. В конце того же месяца так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о том, что в Киеве созрел новый план по возвращению полуострова, который включает в себя создание международной площадки для ведения переговоров по Крыму в новом формате с участием Германии, Франции, Великобритании, Турции и США. Вскоре после этого Владимир Зеленский совершил визит в Анкару и провел переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом, по итогам которых последний сделал заявление в поддержку территориальной целостности Украины.

Несмотря на усилия Зеленского и его команды, в МИД Франции дали отрицательный отзыв на инициативу подключить к переговорам в «нормандском формате» представителей США и Турции. В Париже назвали такую постановку вопроса неактуальной.

Напомним, первые переговоры в «нормандском формате» состоялись на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников по Антигитлеровской коалиции на севера Франции в 1944 году. На встрече лидеров четырех государств в «нормандском формате» 11−12 февраля 2015 года в Минске были приняты Минские соглашения, которые не выполнены Украиной до сих пор, так как включают в себя крайне непопулярные среди украинцев требования, включая конституционную реформу. Крым в тексте соглашений не упоминается.

