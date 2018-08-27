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В Киеве созрел новый план по возвращению Крыма

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© pixabay.com

© pixabay.com

Так называемый «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил о том, что в Киеве созрел новый план по возвращению полуострова. Этот план включает в себя создание международной площадки для ведения переговоров по Крыму.

«Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что „Минский формат“ не идеален, „Нормандский формат“ не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было», — цитирует Кориневича ФАН.

В Киеве рассчитывают привлечь к переговорам по Крыму в новом формате страны-участницы «Нормандского формата», а также Турцию и США. При этом Кориневич обвинил Москву в «нежелании» вести диалог по вопросу статуса Крыма. Ранее этот украинский чиновник выступал с призывами ввести санкции против международных компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста.

Напомним, о своем намерении добиться возвращение Крымского полуострова в состав Украины во время борьбы за пост президента заявлял Владимир Зеленский. После победы на выборах Зеленский побывал на границе с Крымом, но от громких заявлений воздержался. В ответ депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара назвал любые заявления украинских политиков о принадлежности полуострова пустыми словами. «Ни одному президенту Украины — ни нынешнему, ни будущему — никогда не удастся вернуть Крым в состав украинского государства», — сказал парламентарий.

Напомним, 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией на референдуме о статусе своей республики проголосовало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Власти Украины и западных стран отказались признавать результаты волеизъявления народа и ввели против региона санкции.

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