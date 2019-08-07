Эрдоган подтвердил отказ от признания Крыма частью России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция никогда не признавала и не собирается признавать воссоединение Крыма и России. Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре.

«Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны подтвердил, что Турция не признавала незаконной аннексии Крыма и не сделает этого. Он также отметил, что защита прав, интересов и сохранения национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны», — передает слова Эрдогана пресс-служба президента Украины.



В ответ Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. «Спасибо, что всегда есть мужество называть вещи своими именами — в частности оккупацию Крыма со стороны России», — сказал украинский президент.

«Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля», — заявил Зеленский. «Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону», — добавил он.

С официальным визитом в Турцию Зеленский прибыл 7 августа, помимо переговоров с Эрдоганом у него запланирована встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Также Зеленский провел встречу с украинской и крымско-татарской общинами в Анкаре, выразив уверенность в возвращении Крыма в состав Украины. «Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину», — заявил он. В этот день, по словам украинского лидера, «разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом», а после этого в истории полуострова будут только «счастливые праздники».

Ранее так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о том, что в Киеве созрел новый план по возвращению полуострова. Этот план включает в себя создание международной площадки для ведения переговоров по Крыму в новом формате с участием Германии, Франции, Великобритании, Турции и США.

