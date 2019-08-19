Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи

Интернет — это настоящая сокровищница знаний. И здесь обитают тысячи знатоков и детективов всех мастей, которые готовы протянуть вам руку помощи. Это доказывает раздел портала Reddit, куда люди публикуют фотографии странных, непонятных и причудливых вещей, а интернет-пользователи помогают их идентифицировать. Собрали для вас самые необычные находки и предлагаем попробовать самим догадаться, что это такое, прежде чем прочитать ответ под фотографией. Поехали!

1. «Нашёл эту штуку, похожу на маленький чайник несколько лет назад. Пробовал искать что-то подобное, но безрезультатно. У кого-нибудь есть идея, почему он имеет такую необычную форму?»

Ответ: это портативный мужской писсуар для лежачих пациентов. Он использовался, чтобы пописать, когда человек не мог встать с постели.

2. «Найдено в Миртл-Бич, Южная Каролина. Что это за штука?»

Ответ: это сломанный зуб вымершей акулы мегалодона.

3. «Увидел эту странную завернутую в ткань машину, даже фары закрыты и повсюду серийные номера. Это что-нибудь значит или просто шутка?»

Ответ: ткань затемняет автомобиль во время тест-драйва, поэтому ещё не выпущенные модели не фотографируются и не публикуются. Случайные «волновые» узоры эффективно скрывают контуры и линии машины.

4. «Это было спрятано под комодом в моей спальне и найдено уборщицей (она сказала мне очень осторожно об этом, что меня обеспокоило). Я попытался погуглить, но безрезультатно. Что это за штука?»

Ответ: это диктофон, но он не передаёт с помощью беспроводной связи. Хотя, кто бы ни разместил эту вещь, он вернётся. Если это было в вашем доме, скорее всего, также есть камеры.

5. «Моя подруга только что переехала в новую квартиру, а это сад её соседей. Что это за штуки?»

Ответ: алтарь Вуду

6. «Нашёл это в папиной комнате. Очень надеюсь, что это не что-то неприличное. Что это за штука?»

Ответ: эти приспособления надеваются на обувь для лучшего сцепления со льдом. Их называют следами яка.

7. «Увидел это животное в Техасе. Сначала подумал, что это домашняя кошка, но когда подошёл ближе, понял, что это не так. Что это за зверь?»

Ответ: чёрная рысь.

8. «20 лет исследований, и Reddit — моя последняя надежда! Что это за штука?»

Ответ: окаменелости чёрной рыбы-барабана. У неё было короткое глубокое тело с высокой выгнутой спиной и плоский живот. Челюсти были маленькими и заострёнными, а горло вооружено большими, плоскими зубами, которыми барабан давил моллюсков для еды.

9. «Что это за пейнтбольное ружьё, которое полиция использует в реальных антинаркотических рейдах?»

Ответ: это перцовый баллончик с краской. Технически это пейнтбольный пистолет, однако стреляет не шарами, а перцовым спреем. Это не смертельно.

10. «Какова цель этого зеркала? Я наткнулся на него в шведском городе Троса. Они есть почти в каждом доме»

Ответ: в Швеции это называется «skvallerspegel» — зеркало сплетен. Шпионаж за соседями без их ведома является лучшим способом получить новые идеи, чтобы сплетничать ;) в Дании их называют «gadespejl» — это старое изобретение, зеркало, которое позволяло просматривать улицу с комфортом, сидя на диване.

11. «Увидел это на многоэтажной автостоянке. Это проход для крыс? Есть также небольшие отверстия в полу и потолке и крошечная лестница, соединяющая их»

Ответ: это секретная индустрия архитектора Джона Пима, лестничные клетки и лифтовые холлы многоэтажных парковок обычно не являются областями, где люди останавливаются, чтобы полюбоваться архитектурой, поэтому Джон Пим использовал это в своих интересах. Дорожки и лестницы повторяют их полномасштабные двойники и предлагают альтернативную, невидимую индустрию обслуживания на работе внутри здание. Некоторые люди могут использовать автостоянку в течение многих лет, не зная об этой параллельной реальности. Художник видит в этом награду для тех, кто более внимательно смотрит на окружающую среду.

12. «Нашёл это во время пляжной прогулки. Я никогда не видел ничего подобного. Что это за штука?»

Ответ: яйца кальмаров.

13. «Что это за случайное сооружение, которое я нашёл посреди леса?»

Ответ: бомбоубежище для одного человека времён Второй мировой войны.

14. «Нашёл это на распродаже и ничего не знал о его происхождении. Стоматолог сказал, что это зубы взрослого человека в кожаном футляре. Что это за штука?»

Ответ: это заклинание вуду, используемое для защиты владельца от злой магии. Мешок Грис-Грис. Однако вскоре практика изменилась, и считалось, что Грис-Грис влияет чёрной магией на своего же хозяина. А вот в Гаити Грис-Грис считается хорошим амулетом и используется как часть широко практикуемой религии.

15. «Что означает этот знак?»

Ответ: не пугать фламинго! Многие люди ради красивой фотографии нарочно пугают фламинго, чтобы они взлетали.

Ранее «Ридус» рассказывал, какие странные вещи люди находили на барахолках, а также что можно увидеть в лесу и какие удивительные вещи можно обнаружить на пляже.