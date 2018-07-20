Люди поделились самыми странными вещами, которые они нашли на барахолках

Барахолки, секонд-хенды и благотворительные магазины полны сломанного хлама и бесполезных мелочей. Однако иногда там можно найти по-настоящему уникальные вещи, которые одних людей ужаснут, а других — восхитят. На Facebook есть специальная группа, где подписчики делятся своими странными находками, которые они откопали на барахолках. Мы собрали для вас самые смешные, нелепые, ужасные, красивые и необычные предметы, найденные среди подержанного хлама.

1. «Купил эти два плаката с котами в мундирах на гаражной распродаже менее чем за 5 долларов. Теперь они висят в моей гостиной»

2. «Нашла это буквально вчера. Это тяжеленная полка. Больше я о ней ничего не знаю, кроме того, что она выглядит как жуткая версия меня»

3. «Мне очень понравился этот телефон, который я нашёл на гаражной распродаже»

4. «Получил эту гигантскую чашку бесплатно! Леди, которая отдала его нам, сказала, что её муж был дистрибьютором алкоголя и получил её в подарок. Она очень сильно хотела избавиться от этой огромной кружки»

5. «Просто НЕТ такому дизайну»

6. «Мой ребёнок плакал всю дорогу домой, сидя рядом с гигантской рукой, но это не остановило меня от её покупки»

7. «Группа Queen на матрёшках»

8. «Мои родители думают, что это некрасиво. Я считаю, что это великолепно»

9. «Боже, кто-то купит такую куклу своему ребёнку?»

10. «Кажется, я нашёл портрет своей кошки из прошлой жизни»

11. «Купила шторку в ванную с лицом Бейонсе для своей мамы»

12. «Я купил эту перчатку на гаражной распродаже, когда был ребёнком. Сейчас мне 27 лет, у меня собственный дом, и я наконец с гордостью могу её использовать»

13. «Этот инопланетянин обошёлся мне в 9 долларов. Прелесть?»

14. «Минуту или две я смотрел на эти зубы, а потом тихо ушёл»

15. «Купил скульптуру своего любимого кота за 4,99 доллара. Похожи?»

16. «Я был бы счастлив купить этот диван-мороженое для моей кухни, но он настолько огромный, что даже не пройдёт в дверь. Я грущу!»

17. «Так на самом деле должна выглядеть женщина-кошка»

18. «Этот детский стул похож на пыточное орудие»

19. «Эта прекрасная амазонка поехала со мной домой»

20. «Мой муж отказался уходить с барахолки без этой кружки за 50 центов, которая была представлена как голова Мадонны. ОМГ, может, это Мэрилин Монро? Хотя...»

Бонус: Иногда на улице можно найти что-то действительно ценное

Мы подобрали этот диван викторианской эпохи на обочине дороги, такая красота была выкинута вместе с мусором.

Что из этого вы бы хотели приобрести?