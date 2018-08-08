Что можно увидеть на пляже: 10+ странных и смешных примеров

Лето — это время купаться в море, загорать и бездельничать на солнце. Миллионы людей приезжают на пляжи всего мира, чтобы как следует отдохнуть. И некоторые делают это весьма оригинальным способом. Собрали для вас самые странные и смешные доказательства того, что на пляже можно встретить что угодно.

1. «Наглядное объяснение того, почему женщины живут дольше мужчин»

2. «Её зовут Аргиро, и ей нравится загорать на лежаке»

3. «Сделать диван из песка — это гениально!»

4. «Такой знак я увидел на пляже в Литве. Очень доходчиво»

5. «Как можно до чёртиков напугать людей с помощью песка»

6. «Парень наглядно показал, как девушки фотографируются на пляже»

7. «Если вам некого закопать, но очень хочется, закопайте собаку!»

8. «Когда ваше пляжное полотенце размером с пляж»

9. «Радикальная концепция отдыха на Бали-2017: у нас нет Wi-Fi, разговаривайте друг с другом, как будто сейчас 1995 год»

10. «Удивительно, но некоторые берут на пляж кошку»

11. «Меня сняли, когда я фотографировал свою девушку в море для Instagram, а потом, глядя на снимок, я понял, что все остальные парни на пляже занимаются тем же самым»

12. «Мой друг снял этот кадр, когда недавно был на пляже»

13. «Похожая история случилась с моим братом»

14. «Минутка экзистенциального кризиса»

15. «Вам нужно держаться подальше от диких пони на острове Ассатиг, даже если они заняли ваше место на пляже»

16. «Пошёл на пляж и увидел это»

17. «Моя мама встретила этого торговца на Ямайке»

18. «Самый богатый краб побережья»

19. «Креативная реклама Sprite»

20. «Однажды я нашёл одиноко стоящую дверь на заброшенном пляже»

21. «Как скрыться от солнца с помощью зонтика и смекалки»

22. «Еноты на пляже в Панама-Сити»

23. «А это ещё одна терпеливая собака»

24. «И ещё одна голодная чайка»

25. «У этого человека на пляже есть крошечный шезлонг для головы»

А вам встречались странные и смешные вещи на пляже? Поделитесь с нами в комментариях!

Кстати, если вы собираетесь отдыхать в ближайшее время, тщательно выбирайте место для отпуска и помните, что с солнцем шутки плохи!