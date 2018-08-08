Что можно увидеть на пляже: 10+ странных и смешных примеров
- 07 июня 2019, 12:54
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Лето — это время купаться в море, загорать и бездельничать на солнце. Миллионы людей приезжают на пляжи всего мира, чтобы как следует отдохнуть. И некоторые делают это весьма оригинальным способом. Собрали для вас самые странные и смешные доказательства того, что на пляже можно встретить что угодно.
1. «Наглядное объяснение того, почему женщины живут дольше мужчин»
2. «Её зовут Аргиро, и ей нравится загорать на лежаке»
3. «Сделать диван из песка — это гениально!»
4. «Такой знак я увидел на пляже в Литве. Очень доходчиво»
5. «Как можно до чёртиков напугать людей с помощью песка»
6. «Парень наглядно показал, как девушки фотографируются на пляже»
7. «Если вам некого закопать, но очень хочется, закопайте собаку!»
8. «Когда ваше пляжное полотенце размером с пляж»
9. «Радикальная концепция отдыха на Бали-2017: у нас нет Wi-Fi, разговаривайте друг с другом, как будто сейчас 1995 год»
10. «Удивительно, но некоторые берут на пляж кошку»
11. «Меня сняли, когда я фотографировал свою девушку в море для Instagram, а потом, глядя на снимок, я понял, что все остальные парни на пляже занимаются тем же самым»
12. «Мой друг снял этот кадр, когда недавно был на пляже»
13. «Похожая история случилась с моим братом»
14. «Минутка экзистенциального кризиса»
15. «Вам нужно держаться подальше от диких пони на острове Ассатиг, даже если они заняли ваше место на пляже»
16. «Пошёл на пляж и увидел это»
17. «Моя мама встретила этого торговца на Ямайке»
18. «Самый богатый краб побережья»
19. «Креативная реклама Sprite»
20. «Однажды я нашёл одиноко стоящую дверь на заброшенном пляже»
21. «Как скрыться от солнца с помощью зонтика и смекалки»
22. «Еноты на пляже в Панама-Сити»
23. «А это ещё одна терпеливая собака»
24. «И ещё одна голодная чайка»
25. «У этого человека на пляже есть крошечный шезлонг для головы»
А вам встречались странные и смешные вещи на пляже? Поделитесь с нами в комментариях!
Кстати, если вы собираетесь отдыхать в ближайшее время, тщательно выбирайте место для отпуска и помните, что с солнцем шутки плохи!
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