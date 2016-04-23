10+ самых странных вещей, которые люди нашли в лесу

В лесу есть что-то загадочное и причудливое. Густые деревья скрывают целый мир странных и интересных открытий, которые вы не увидите больше нигде. Люди, отправившись на прогулку, иногда натыкаются на очень любопытные и даже необъяснимые вещи. Собрали для вас самые необычные лесные находки: от забытых предметов, превращённых в покрытые мхом реликвии, до визуальных чудес, созданных самой матерью-природой. Как знать, возможно эти фотографии вдохновят вас отправиться в путешествие по дремучему лесу.

1. «Дом Винни-Пуха»

2. «Я ехал по задним дорогам Пенсильвании по дороге к месту для кемпинга и нашел гору керамических блюд и чайных чашек посреди леса»

3. «Лестница в никуда в Нью-Гемпшире»

4. «Мы с подругой гуляли в лесу на прошлой неделе и увидели такой бассейн с радугой»

5. «Тссс! Это стая диких туалетов»

6. «Судя по этим грибам, поблизости должна быть кроличья нора»

7. «Этот лес тонет каждый сезон»

8. «Просто телефонная будка посреди леса»

9. «Мой друг увидел этого динозавра в лесу на днях»

10. «Нашёл в чащобе заброшенный русский дом»

11. «Меч в лесу Эппинг, Англия»

12. «Моя собака нашла большую кучу моркови в лесу»

13. «Это дерево, которое я увидел в походе, похоже на лесного монстра, наблюдающего за тобой»

14. «Наткнулся на волшебный портал»

15. «Природа поглощает всё и делает частью себя»

16. «Знак изображает человека, перепрыгивающего через жуткие руки, которые тянутся к нему»

17. «Был в лесу в жаркий день, наткнулся на этот оазис»

18. «Загадочная инсталляция»

19. «Друг нашел это во время прогулки в Коннектикуте»

20. «В лесу бывает по-настоящему жутко»

21. «Наткнулся на сосну, которую поразила молния»

22. «Это что, ракета в лесу?! Мой брат нашёл это в штате Теннесси»

23. «Ящик Пандоры? Найдено в лесу Висконсина»

24. «Это трогательный памятник упавшему дереву»

25. «Обнаружил этот велосипед в лесу. У кого-то были большие планы?»

26. «Огромный каменный камин посреди леса»

27. «Представьте, что со мной было, когда я случайно наткнулся на это, гуляя по лесу!»

28. «Однажды в Колорадо»

29. «Старый крематорий в дремучем лесу»

30. «Нашёл 43 доллара в паре джинсов в лесу»

А вы что интересного находили в лесу? Расскажите нам в комментариях!