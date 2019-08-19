Экс-главу Серпуховского района из-за голодовки в СИЗО перевели в реанимацию

Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, перевели в тяжелом состоянии в реанимацию из-за голодовки, которую он держит более двух месяцев, сообщает «Интерфакс».

Как рассказала его жена, Юлия Шестун, на прошлой неделе в больнице изолятора, где находится ее муж, консилиум врачей обсуждал его ситуацию.

Врачи рассматривали вариант выйти в суд с требованием принудительного лечения и кормления с целью предотвратить летальный исход из-за катастрофической потери веса до 61 кг в связи с сухой голодовкой, — приводит агентство слова супруги осужденного экс-главы Серпуховского района.

Она добавила, что это третья голодовка мужа, которая длится уже около 70 дней.

Месяц назад, как сообщал «Ридус», Шестуна госпитализировали в психиатрическую больницу имени Алексеева, больше известную как Кащенко. Причиной стала его длительная голодовка, которая сильно напугала сотрудников СИЗО.

Ранее сообщалось, что во время видеоконференции с судом из СИЗО «Матросская Тишина» Шестун попытался покончить с собой. За несколько дней до этого он обвенчался со своей супругой Юлией. Церемонию венчания в присутствии сотрудников СИЗО провел закрепленный за «Матросской Тишиной» отец Сергий.

Напомним, Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В июне 2018 года его задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а в феврале предъявили еще одно обвинение — в получении взяток.

В апреле Красногорский городской суд изъял у экс-чиновника в пользу государства имущество на 10 миллиардов рублей. Всего у Шестуна было изъято более 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, а также другой самоходный и речной транспорт.