найти ×
   
  • USD -0.01
    63.12
  • EUR -0.31
    70.32
СохранитьСохранено0
×

-2015012

Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Small f1a6d446e0
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, госпитализировали в психиатрическую больницу имени Алексеева, больше известную как «Кащенко».

Причиной экстренной госпитализации стала длительная голодовка Шестуна, которая сильно напугала сотрудников СИЗО.

«Нами было принято решение вызвать специалистов из Министерства здравоохранения, — сообщил радиостанции „Говорит Москва“ замглавы ФСИН Валерий Максименко. — Приехала специализированная психиатрическая бригада и после осмотра приняла решение о его незамедлительной госпитализации».

Максименко также отметил, что длительная голодовка не только вызвала поражение внутренних органов Шестуна, но и отразилась на его психическом здоровье.

По словам замглавы ФСИН, сам Шестун был против госпитализации, но решение за него принимали врачи, поскольку он уже не способен за себя отвечать и фактически теряет дееспособность.

Тем временем адвокат обвиняемого Каринна Москаленко подала жалобу в ЕСПЧ на продление ему срока ареста. По ее словам, условия содержания в СИЗО бесчеловечны и Шестуну не оказывается надлежащая медицинская помощь, сообщает газета «Новые Известия».

Ранее сообщалось, что во время видеоконференции с судом из СИЗО «Матросская Тишина» Шестун попытался покончить с собой. За несколько дней до этого он обвенчался со своей супругой Юлией. Церемонию венчания в присутствии сотрудников СИЗО провел закрепленный за «Матросской Тишиной» отец Сергий.

Напомним, Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В июне 2018 года его задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а в феврале предъявили еще одно обвинение — в получении взяток.

В апреле Красногорский городской суд изъял у экс-чиновника в пользу государства имущество на 10 миллиардов рублей. Всего у Шестуна было изъято более 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, а также другой самоходный и речной транспорт.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00195

Горящий на МКАД автомобиль «Почты России» попал на видео

Small f1a6d446e0
скриншот

скриншот

На МКАД загорелся автомобиль «Почты России».

Видео с места происшествия опубликовал ФАН.

На кадрах видно, что машина стоит в крайнем правом ряду у отбойника и полыхает. Попытки потушить ее закончились безрезультатно, о чем свидетельствуют многочисленные огнетушители, окружающие автомобиль, и следы пены.

Открытая дверь говорит о том, что водитель успел вовремя покинуть машину.

Однако письма, бандероли и посылки, которые, могли находиться в салоне, теперь, уже вряд ли доедут до адресатов.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
542973138читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
14255849читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

603724360читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7296592читать позжечитаю позже