Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, госпитализировали в психиатрическую больницу имени Алексеева, больше известную как «Кащенко».

Причиной экстренной госпитализации стала длительная голодовка Шестуна, которая сильно напугала сотрудников СИЗО.

«Нами было принято решение вызвать специалистов из Министерства здравоохранения, — сообщил радиостанции „Говорит Москва“ замглавы ФСИН Валерий Максименко. — Приехала специализированная психиатрическая бригада и после осмотра приняла решение о его незамедлительной госпитализации».

Максименко также отметил, что длительная голодовка не только вызвала поражение внутренних органов Шестуна, но и отразилась на его психическом здоровье.

По словам замглавы ФСИН, сам Шестун был против госпитализации, но решение за него принимали врачи, поскольку он уже не способен за себя отвечать и фактически теряет дееспособность.

Тем временем адвокат обвиняемого Каринна Москаленко подала жалобу в ЕСПЧ на продление ему срока ареста. По ее словам, условия содержания в СИЗО бесчеловечны и Шестуну не оказывается надлежащая медицинская помощь, сообщает газета «Новые Известия».

Ранее сообщалось, что во время видеоконференции с судом из СИЗО «Матросская Тишина» Шестун попытался покончить с собой. За несколько дней до этого он обвенчался со своей супругой Юлией. Церемонию венчания в присутствии сотрудников СИЗО провел закрепленный за «Матросской Тишиной» отец Сергий.



Напомним, Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В июне 2018 года его задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а в феврале предъявили еще одно обвинение — в получении взяток.

В апреле Красногорский городской суд изъял у экс-чиновника в пользу государства имущество на 10 миллиардов рублей. Всего у Шестуна было изъято более 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, а также другой самоходный и речной транспорт.