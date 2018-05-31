Экс-глава Серпуховского района попытался покончить с собой в СИЗО

Обвиняемый в мошенничестве и получении взяток экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун во время видеоконференции с судом из СИЗО «Матросская Тишина» попытался покончить с собой, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.

По ее словам, слушание дела сразу же прервали, а мужа госпитализировали.

Жена обвиняемого добавила в беседе с агентством, что сейчас ей ничего не известно о состоянии супруга.

Правда, она заявила, что ее муж возобновил голодовку. Вероятно, это было сделано до попытки суицида.

Несколько дней назад, как сообщал «Ридус», Шестун обвенчался со своей супругой Юлией. Церемонию венчания в присутствии сотрудников СИЗО провел закрепленный за «Матросской Тишиной» отец Сергий.

Напомним, Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 года. В июне 2018 года его задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а в феврале предъявили еще одно обвинение — в получении взяток.

В апреле Красногорский городской суд изъял у экс-чиновника в пользу государства имущество на 10 миллиардов рублей. Всего у Шестуна было изъято более 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, а также другой самоходный и речной транспорт.