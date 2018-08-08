В автопарке экс‐главы Серпуховского района насчитали 22 машины

В коллекции бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна оказалось 22 транспортных средства, включая несколько микроавтобусов, автофургонов и мотоциклов.

Их общая стоимость составляет почти 27 миллионов рублей, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

В автопарке Шестуна обнаружили Mercedes-Benz S-Class S 500 4MATIC, который в свое время обошелся бы в семь миллионов рублей, а сейчас в среднем стоит четыре миллиона. Кроме того, в обширных владениях бывшего чиновника разыскали Audi A7 стоимостью около пяти миллионов рублей и Volkswagen Multivan, стоимость которого может доходить до семи миллионов рублей.

Наряду с этими элитными авто оказались и машины попроще: Volvo XC70 стоимостью около двух миллионов рублей, Nissan X-Trail стоимостью около полутора миллионов и Renault Duster стоимостью около миллиона рублей, а также Land Rover Range Rover Evoque (новая машина этой модели сейчас стоит от трех миллионов рублей).

Шестун оказался и большим ценителем мотоциклов: в его коллекцию входят Stels Десна 220 Фантом (около 60 тысяч рублей), BRP Can-Am Spyder GS Roadster, 2008 (около 700 тысяч рублей) и Suzuki Intruder VL 1500 LC (около 300 тысяч рублей).

Как сообщает телеканал, нашлись у экс-главы Серпуховского района и бюджетные автомобили: KIA Ceed и Kia Soul стоимостью около миллиона рублей, а также УАЗ 315195, который можно купить сейчас с рук примерно за 500 тысяч рублей.

В ходе прокурорской проверки были также выявлены 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, которые оформлены либо на Шестуна, либо на подконтрольные ему юридические лица и номинальных директоров. В их числе — два дома в поселке Большевик.

Пост главы Серпуховского района Александр Шестун занимал с декабря 2003 года. В июне 2018 года в отношении чиновника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Позже это дело переквалифицировали в мошенничество в особо крупных размерах.

Шестуну также инкриминируется легализация денежных средств, полученных преступным путем, и незаконная предпринимательская деятельность.