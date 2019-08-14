Мэрия Москвы разрешила новый 100-тысячный митинг

Мэрия Москвы согласовала заявку Либертарианской партии России на 100-тысячный митинг за честные выборы 25 августа на проспекте Сахарова. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

По словам чиновника, митинг согласован на вторую половину дня 25 августа, с 14:00 до 18:00, сцена для выступающих будет установлена в районе дома номер 12 по проспекту Академика Сахарова. Группа заявителей также просила согласовать шествие по бульварам в центре столицы, однако в этом им мэрия отказала.

Если этот согласованный мититинг 25 августа состоится, то станет пятым массовым мероприятием в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на выборах 2019 года, не считая несанкционированных властями уличных акций оппозиции.

По результатам рассмотрения поступившего в правительство Москвы уведомления от группы граждан публичных мероприятий



Накануне стало известно, что мэрию Москвы буквально завалили заявками на проведение митингов и маршей в центре столицы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Как сообщал «Ридус», в ходе избирательной кампании в Мосгордуму в подписных листах у многих независимых кандидатов в депутаты Мосгоризбирком обнаружил данные несуществующих и умерших людей и отказал этим кандидатам в регистрации. Это послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек. До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане. За участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек.