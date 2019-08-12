Глава СПЧ потребовал уголовного дела против ударившего девушку полицейского

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призвал провести служебную проверку и возбудить уголовное дело против сотрудника полиции, который ударил при задержании участников митинга 10 августа в Москве девушку Дарью Сосновскую.

«Я думаю, что руководство наших правоохранительных органов должно провести служебную проверку по данному факту, а потом передать материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — цитирует Федотова «Интерфакс».

«Я полагаю, что здесь есть основания — превышение должностных полномочий с применением насилия», — добавил он.

Напомним, Дарья Сосновская была задержана вечером 10 августа группой сотрудников МВД с применением силы после того, как сделала им замечание по поводу грубого обращения с инвалидом. При этом они заломали ей руки за спину, а один из полицейских в маске нанес девушке удар в правую часть туловища. Момент нанесения удара сняли на видео очевидцы задержания.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал фото некоего полицейского и обратился к руководству столичного ГУ МВД с просьбой проверить этого сотрудника на предмет избиения девушки. По данным паблика, человека на фотографии зовут Сергей Цыплаков, он служит в 5-м батальоне 2-го ОПП ГУ МВД по Москве.



В отношении Сосновской был составлен административный протокол по части 5 статьи 20.2 КОАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), ей грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.



Сама Сосновская уже обратилась в Следственный комитет с заявлением о превышении полномочий со стороны неустановленного сотрудника МВД (п «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Участницей митинга она себя не признала, указав что перед задержанием вышла из магазина и просто шла по улице Забелина, где стала свидетельницей задержания человека с признаками инвалидности. Делом Сосновской пообещала заняться уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Всего по данным Главного управления МВД по Москве, за участие в несанкционированном шествии по центру столицы 10 августа полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 136 человек. Уличная акция прошла после согласованного властями митинга на проспекте Академика Сахарова, несмотря на предупреждения властей.

Как сообщал «Ридус», общественные наблюдатели сочли корректными действия сотрудников полиции в отношении задержанных во время несогласованного шествия в районе столичной станции метро «Китай-город» 10 августа. Такое заявление сделал заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва, член Общественной палаты города Москвы Вадим Ковалев.