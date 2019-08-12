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Девушка подала заявление в СК из-за удара в живот при задержании на акции

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© youtube.com

© youtube.com

Задержанная на митинге 10 августа в Москве Дарья Сосновская обратилась с заявлением в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить дело в отношении сотрудника полиции, который ударил ее в живот.

По словам адвоката девушки, в заявлении говорится, что Сосновская в субботу, 10 августа, примерно в 20:10 вышла из магазина и пошла по улице Забелина.

Она увидела, как сотрудники полиции выкручивают руки человеку с признаками инвалидности. На ее замечание отпустить инвалида полицейские не отреагировали.

Через несколько шагов она обернулась и увидела, что на нее бегут полицейские в шлемах, масках и с дубинками. Подбежавшие схватили ее за руки и резкими движениями закрутили их за спину.

Сосновская почувствовала сильную боль, у нее с лица на землю слетели очки. Девушку потащили к автозаку.

«В какой-то момент у сотрудника полиции, который выкручивал мне правую руку, упала на землю резиновая дубинка. Несмотря на то, что я не оказывала никакого сопротивления, указанный сотрудник полиции незаконно применил ко мне физическую силу, нанес удар кулаком руки в область живота справа», — говорится в заявлении Сосновской.

Как сообщила «Интерфаксу» адвокат девушки, заявление подано к руководителю отдела СК по Тверскому району Москвы.

В Сети появилось видео, где зафиксировано, как полицейский в маске бьет девушку кулаком в живот.

Позже Telegram-канал Baza опубликовал фото полицейского и обратился к руководству ГУ МВД по Москве с просьбой проверить этого сотрудника на предмет избиения девушки.

По данным паблика, показанного на фотографии человека зовут Сергей Цыплаков, он служит в 5-м батальоне 2-го ОПП ГУ МВД по Москве.

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