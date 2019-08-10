«Не было понимания, что происходит»: итоги митинга на Сахарова

В Москве на проспекте Сахарова завершился санкционированный с властями столицы митинг-концерт оппозиции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

По данным «Белого счетчика», в акции принимали участие более 40 тысяч активистов. Пресс-служба ГУ МВД заявляет о 7,2 тысячи человек.



По оценке корреспондента «Ридуса», который присутствовал на месте проведения акции, очень многие участники митинга пришли на проспект Сахарова, чтобы послушать популярных в молодежной среде музыкантов. Среди выступающих были группа «Кровосток», рэпер Face и так далее.

В это же время в регионах страны проходили акции солидарности с московским митингом. Однако они оказались весьма немногочисленными. В Екатеринбурге на такую акцию вышли около 70 человек, в Челябинске — около 20 активистов, в Кургане — тоже около 20 человек, во Владивостоке — 8, в Красноярске — 10, в Омске и Иркутске — 60 и 45 человек.



Без провокаций, к сожалению, не обошлось. Некоторые выступающие со сцены оппозиционеры призывали протестующих пойти после митинга «погулять у администрации президента».

В ходе акции сотрудники полиции, по информации «ОВД-Инфо» задержали около 10 человек за различные правонарушения и провокации.

По предварительным данным, меньше трети участников митинга проживают в столице, сообщил Агентству городских новостей «Москва» генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

«По нашей очень предварительной информации, 30% - это москвичи, 30% - жители Подмосковья, 40% - жители других городов, которые специально приехали на этот митинг. Или же они просто оказались в Москве в этот момент», — сказал Шпунт.



Кандидат в Мосгордуму Андрей Медведев в свою очередь подчеркнул, что сегодняшние события на проспекте Сахарова вызвали у него некоторое недоумение:

«Непонятно, сколько людей пришли на концерт, а сколько на митинг. Не было понимания, что объективно происходит. Именно по этой причине многие митинг покинули».



Блогер Юрий Дудь на митинге в поддержку независимых кандидатов. © facebook

А телеведущий и актер Вячеслав Манчуров вообще высказался против выступления музыкантов на митингах. По его мнению, артисты должны посещать подобные мероприятия в качестве обычных граждан РФ, отстаивающих свои права.

«Пчелы отдельно, мед отдельно. Пусть приходит музыкант как гражданин, как горожанин, как человек, который избирает власть, но не надо приходить туда для того, чтобы провести концерт. Митинг, мне кажется, — это не то место, где нужно показывать свой талант», — пояснил Манчуров в ходе прямого эфира на YouTube, который вели журналистка Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури.



Телеведущий Анатолий Кузичев напомнил участникам митинга, что лидеры оппозиции, призывающие народные массы к протесту, борются не за свободу, а за теплые места во властных структурах.

Я знаю многих людей, которые пойдут на Сахарова. Они приличные и хорошие люди. Однако, можно предположить, что их просто используют. И они не понимают, что организаторы борются не за справедливость, не за счастье, а за власть, — сказал Кузичев.

Одесский правозащитник Олег Музыка призвал москвичей задуматься на тем, чем обернулся для Украины Евромайдан, который, по его словам, тоже начинался с безобидных митингов-концертов.

«Я увидел на митинге в Москве бабушек с плакатами и вспомнил, как во время Евромайдана в Киеве также стояли бабушки с флагами ЕС, а через время они уже стояли в колонне и передавали булыжники, которыми били головы сотрудников „Беркута“. Тактика не меняется, все похоже, все одинаково», — заключил Музыка.



Корреспонденты «Ридуса» провели опрос, в ходе которого узнали у участников митинга, зачем они пришли на проспект Академика Сахарова. Ответы, честно говоря, поражают. Некоторых, как выяснилось, выборы в Мосгордуму абсолютно не интересуют.

Напомним, что ранее в подписных листах у многих независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Данное решение Мосзбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Отметим, что на подписях умерших поймали оппозиционных кандидатов Любовь Соболь (четыре подписи умерших граждан, включая подпись ушедшего из жизни секретаря территориальной избирательной комиссии Арбат Лилии Симанковой), Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и Александра Соловьева.