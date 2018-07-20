найти ×
   
  • USD +0.12
    65.25
  • EUR -0.02
    73.02
СохранитьСохранено0
×

00208

СК предупредил о недопустимости призывов к несанкционированным митингам

Small f78f8d6c11
© Пресс-служба СК РФ

© Пресс-служба СК РФ

Следственный комитет России предупредил о недопустимости призывов к несанкционированным акциям в поддержку кандидатов в Мосгордуму, а также участия в подобных мероприятиях, пригрозив последствиями вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

«В связи с распространением призывов к участию в так называемых „мирных прогулках“ по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова СК информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

«Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы. Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем», — напомнили в СК.

Ранее с аналогичным предостережением выступили в МВД: попытки вывести людей на незаконное публичное мероприятие будут рассматриваться полицейскими как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Также полиция попросила соблюдать порядок проведения согласованного с властями столицы митинга 10 августа на проспекте Сахарова.

Напомним, ранее в подписных листах у многих независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Данное решение Мосгоризбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Как сообщал «Ридус», во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек. До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00204

Новый фильм Тарантино в первый день проката в России установил рекорд

Small default
© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Новый фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» показал рекордный стартовый результат, сообщает пресс-служба компании Sony Pictures Releasing Russia, являющейся прокатчиком картины в России.

Отмечается, что картина заработала 125 миллионов рублей за первый день проката в России и странах СНГ.

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), по сюжету фильма, пытается пробиться на большой экран. Вместе с ним работает его верный дублер Клифф Бут (Брэд Питт). События картины разворачиваются на фоне трагической истории убийства жены режиссера Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт (Марго Робби), участниками секты Чарльза Мэнсона.

Как сообщал «Ридус», накануне приближение грозы к Москве сорвало премьеру нового фильма Квентина Тарантино в Сокольниках.

Днем ранее режиссер на пресс-конференции в Москве назвал фильм, который ему очень нравился в детстве. Им оказалась кинолента Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Тарантино отметил, что он даже не знал, что это русский фильм.

Перед тем Тарантино прогулялся по Красной площади. Министр культуры РФ Владимир Мединский провел для него большую часть экскурсии по территории Кремля, а также подарил ему сборник стихов Бориса Пастернака.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
142028391читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
01553567читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-5344384читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

261644432читать позжечитаю позже