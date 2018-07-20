СК предупредил о недопустимости призывов к несанкционированным митингам

Следственный комитет России предупредил о недопустимости призывов к несанкционированным акциям в поддержку кандидатов в Мосгордуму, а также участия в подобных мероприятиях, пригрозив последствиями вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

«В связи с распространением призывов к участию в так называемых „мирных прогулках“ по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова СК информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности», — сказано в сообщении на сайте ведомства.



«Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы. Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем», — напомнили в СК.

Ранее с аналогичным предостережением выступили в МВД: попытки вывести людей на незаконное публичное мероприятие будут рассматриваться полицейскими как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Также полиция попросила соблюдать порядок проведения согласованного с властями столицы митинга 10 августа на проспекте Сахарова.

Напомним, ранее в подписных листах у многих независимых кандидатов в Мосгордуму были выявлены данные несуществующих и умерших людей. За это политикам отказали в регистрации. Данное решение Мосгоризбиркома послужило поводом для организации согласованных и несогласованных акций протеста.

Как сообщал «Ридус», во время несанкционированного митинга в поддержку недопущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы 3 августа в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек. До этого несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.