Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла почти на 100 тысяч га

Площадь пожаров в Иркутской области за прошедшие выходные увеличилась на 99,3 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного комплекса.

При этом, по данным ведомства, за минувшие сутки в регионе было ликвидировано 12 очагов огня на площади 2 тысячи 445,3 гектара.

В то же время в области продолжают действовать 140 пожаров на территории 769 тысяч 868 гектаров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что дождливое лето и пожары в Сибири — это результат использования американцами климатического оружия против нашей страны.



Как сообщал «Ридус», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это заявление бредом.

В пятницу, 9 августа, ФБУ «Авиалесоохрана» предупредило о высоком уровне пожарной опасности в Сибирском федеральном округе (СФО) и ряде других регионов России.

При этом министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин нашел способ защитить российские леса от пожаров и черных лесорубов.



Ранее Кобылкин предполагал, что причиной лесных пожаров в Сибири могли быть сухие грозы.

