найти ×
   
  • USD +0.17
    65.43
  • EUR +0.10
    73.12
СохранитьСохранено0
×

-206782

Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла почти на 100 тысяч га

Small default
© Кирилл Шипицин/ТАСС

© Кирилл Шипицин/ТАСС

Площадь пожаров в Иркутской области за прошедшие выходные увеличилась на 99,3 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного комплекса.

При этом, по данным ведомства, за минувшие сутки в регионе было ликвидировано 12 очагов огня на площади 2 тысячи 445,3 гектара.

В то же время в области продолжают действовать 140 пожаров на территории 769 тысяч 868 гектаров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что дождливое лето и пожары в Сибири — это результат использования американцами климатического оружия против нашей страны.

Как сообщал «Ридус», ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал это заявление бредом.

В пятницу, 9 августа, ФБУ «Авиалесоохрана» предупредило о высоком уровне пожарной опасности в Сибирском федеральном округе (СФО) и ряде других регионов России.

При этом министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин нашел способ защитить российские леса от пожаров и черных лесорубов.

Ранее Кобылкин предполагал, что причиной лесных пожаров в Сибири могли быть сухие грозы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
18039740читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
6297284читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

24461729читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

271744708читать позжечитаю позже