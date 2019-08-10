Глава Минприроды нашел способ защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин нашел способ защитить российские леса от пожаров и черных лесорубов, сообщает РИА Новости.

По его мнению, для этого необходимо увеличивать число лесничеств.

Я считаю, что нам нужно приблизительно возвращаться к системе Советского Союза, она была правильная, было большое количество лесничеств, — приводит агентство слова министра, сказанные им во время общения с молодежью в рамках форума «Машук» в Пятигорске.

Глава Минприроды подчеркнул, что пока в лесу не будет хозяина, ситуация не изменится.

Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар, — отметил Кобылкин, говоря о сибирской тайге.

Министр напомнил, что в Советском Союзе было 85 тысяч лесных инспекторов. Сейчас же, по его словам, их около 20 тысяч.

Ранее министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин предполагал, что причиной лесных пожаров в Сибири могли быть сухие грозы.



Позже заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев во время рабочего совещания в Госдуме заявил, что основной причиной лесных пожаров в этом регионе стало неосторожное обращение с огнем.