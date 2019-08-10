Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия против России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева, что Соединенные Штаты применили против России климатическое оружие, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Конечно же, это безответственное заявление. И я вам должен сказать, что это, мягко выражаясь, бред, — отметил метеоролог.

По его словам, в свое время наша страна занимала первое место по разработке климатического метеорологического оружия.

И если бы что-то подобное было бы против нас применено, мы бы об этом обязательно узнали, — добавил синоптик в эфире радиостанции.

Тишковец подчеркнул, что самое холодное лето в Москве было в 1884 году, когда климатического оружия и в помине не было. А причину нынешней погоды он видит в глобальном потеплении, «которое стирает грань между Арктикой и экватором», отмечает News.ru.

Накануне депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил на телеканале «Россия-1», что дождливое лето и пожары в Сибири — это результат использования американцами климатического оружия против нашей страны, напоминают «Новые Известия».

«Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Ну, обком вашингтонский работает», — поделился парламентарий своими соображениями с телеаудиторией.