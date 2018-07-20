Авиалесоохрана предупредила о высокой пожарной опасности в регионах России

ФБУ «Авиалесоохрана» предупредило о высоком уровне пожарной опасности в ближайшие выходные в Сибирском федеральном округе (СФО) и ряде других регионов России.

По данным ведомства, в некоторых районах СФО, в частности в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской и Томской областях, вероятен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Такой же уровень прогнозируется в Якутии, Бурятии и Забайкальском крае на территории Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, высокий уровень пожарной опасности ожидается в Карелии, а также Ленинградской и Мурманской областях Северо-Западного федерального округа.

Также пожары вероятны в предстоящие выходные в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Ставропольском крае, Калмыкии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, общая площадь лесных пожаров в России составляет около 2,8 миллиона гектаров, что на 12% превышает аналогичные показатели прошлого года. В пяти регионах страны в связи с природными пожарами был введен режим ЧС. Сложнее всего ситуация в Якутии, Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае.

