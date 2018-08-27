Зеленский уверовал в возвращение Крыма Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинской и крымско-татарской общинами в Анкаре, выразив уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину», — цитирует Зеленского ФАН. В этот день, по его словам, «разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом», а после этого в истории полуострова будут только «счастливые праздники».

С официальным визитом в Турцию Зеленский прибыл 7 августа, у него запланированы встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Константинопольским патриархом Варфоломеем.



На днях лидер украинской партии «Слуга народа», будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что новые власти Украины «хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину», и выразил сожаление, что законами проблему возвращения территорий не решить. В Киеве надеются, что дело сдвинут с мертвой точки дипломатические усилия, а также «санкционное давление».

Ранее так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о том, что в Киеве созрел новый план по возвращению полуострова. Этот план включает в себя создание международной площадки для ведения переговоров по Крыму в новом формате с участием Германии, Франции, Великобритании, Турции и США.



Напомним, 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией на референдуме о статусе своей республики проголосовало 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Власти Украины и западных стран отказались признавать результаты волеизъявления народа и ввели против региона санкции.

