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Лидер партии Зеленского объяснил, как можно вернуть Донбасс и Крым

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© ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

© ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Лидер украинской партии «Слуга народа», будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя урегулировать путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.

По его словам, мир в Донбассе — это одна из ключевых проблем на Украине.

Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину, — сказал Разумков в интервью российской газете «Коммерсант».

При этом он выразил сожаление, что законами возвращение этих территорий не решить.

Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание, — отметил лидер партии в беседе с изданием.

По словам Разумкова, чтобы прекратить конфликт, необходимы дипломатические усилия, а также «санкционное давление».

Кроме того, нужно решить внутренние проблемы, связанные с коррупцией, подчеркнул будущий спикер Рады.

Он добавил, что Украине придется решать целый комплекс проблем, чтобы говорить о возвращении этих территорий, отмечает РЕН ТВ.

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Комментарии (1)

  • Small 6be293d5a4
    Dimon Grinсегодня, 13:14

    Пока каганята Бредом Оболванивают Гоев на окраине Руси, трудно им зомбированным Русам вернуться к Здравомыслию, но слабая надежда у них есть.

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Увеличилось число пострадавших при взрывах в Красноярском крае

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По уточненным данным, при взрывах в воинской части в Ачинском районе Красноярского пострадали семь человек, включая двух военных.

«Пятеро абмулаторных, двое госпитализированных — военнослужащие», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной больнице.

По словам медиков, военные получили осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, разлет осколков от взрывающихся на военном складе снарядов достигает 15 км.

Он добавил, что в настоящее время горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали две местные жительницы 33-летняя Анна Данилова и 31-летняя Юлия Трусова. У Юлии диагностирован ожог дыхательных путей. У Анны — непроникающие резаные раны грудной клетки. Госпитализация девушкам не потребовалась, их осмотрели и отпустили домой.

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Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

  • Small 6be293d5a4
    Dimon Grinсегодня, 13:14

    Пока каганята Бредом Оболванивают Гоев на окраине Руси, трудно им зомбированным Русам вернуться к Здравомыслию, но слабая надежда у них есть.

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