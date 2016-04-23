Лидер партии Зеленского объяснил, как можно вернуть Донбасс и Крым

Лидер украинской партии «Слуга народа», будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя урегулировать путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.

По его словам, мир в Донбассе — это одна из ключевых проблем на Украине.

Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину, — сказал Разумков в интервью российской газете «Коммерсант».

При этом он выразил сожаление, что законами возвращение этих территорий не решить.

Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание, — отметил лидер партии в беседе с изданием.

По словам Разумкова, чтобы прекратить конфликт, необходимы дипломатические усилия, а также «санкционное давление».

Кроме того, нужно решить внутренние проблемы, связанные с коррупцией, подчеркнул будущий спикер Рады.

Он добавил, что Украине придется решать целый комплекс проблем, чтобы говорить о возвращении этих территорий, отмечает РЕН ТВ.