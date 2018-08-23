найти ×
   
  • USD +0.15
    65.20
  • EUR +0.70
    73.07
СохранитьСохранено0
×

005290

Суд перевел под домашний арест майора ФСБ, задержанного за разбой

Small default
© ТАСС/ Сергей Мамонтов

© ТАСС/ Сергей Мамонтов

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления «К» ФСБ России майора Александра Карелина, ранее арестованного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщило РИА Новости.

Следствие, как отметил адвокат Максим Слюсаренко, просило продлить содержание подозреваемого в СИЗО.

«Мера пресечения изменена на домашний арест до 11 ноября», — приводит агентство слова председателя суда.

Адвокат также напомнил, что Карелин признаёт свою вину и раскаивается в содеянном, сообщает ТАСС.

Как ранее говорилось в материале «Ридуса», в конце июля сотрудник ФСБ майор Александр Карелин, арестованный по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, признал свою вину. Карелина задержали в Крыму, доставили в Москву и отправили в СИЗО до 10 августа.

Напомним, 5 июля в Москве были задержаны шесть сотрудников ФСБ России, которых подозревают в разбойном нападении и хищении банковских средств в ходе инсценированного обыска на сумму не менее 140 миллионов рублей. Среди задержанных оказались бойцы «Альфы», их товарищи из еще одной элитной группы спецназа «Вымпел», а также сотрудники ФСБ из управления «К» (банковский отдел).

9 июля стало известно, что число сотрудников ФСБ, ставших фигурантами по делу о разбое, увеличилось до 15 человек, из них пятеро арестованы, а еще двое находятся под домашним арестом. К тому моменту следователями было проведено более 15 обысков, а у обвиняемых и подозреваемых были изъяты сотни миллионов рублей. Пятеро офицеров ФСБ — Владимир Урусов, Дмитрий Чуквин, Александр Карелин, Александр Власов и Роман Оболенский — были отправлены в тюремные камеры СИЗО № 4 «Медведь». Еще двоим — признавшим вину Хетагу Маргиеву и Дмитрию Капышкину — суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позже еще двое офицеров — Владимир Урусов и Роман Оболенский — признали факт хищения денег.

По данным СМИ, восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказ.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
251644121читать позжечитаю позже
Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
102993читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

13135500читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

1007825читать позжечитаю позже