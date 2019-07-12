Бойцы спецназа ФСБ «Альфа» скрылись от следствия на Кавказе

Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ. Также журналисты выяснили общую схему действий подозреваемых.

«Преступная группировка в недрах ФСБ действовала так: один из фигурантов, работавший в так называемом банковском отделе, выявлял „обнальные“ площадки. У них начали заниматься вымогательством, а потом в качестве „силовой поддержки“ к делу привлекли спецназовцев. В материалах дела говорится, что офицеры провели в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (куда входят „Альфа“ и „Вымпел“)», — пишут «Новые известия» со ссылкой на источники «Новой газеты».



При проведении незаконных обысков жертвам предъявлялись поддельные постановления, после чего у них похищались крупные суммы денег.

Напомним, 5 июля в Москве были задержаны шесть сотрудников ФСБ России, которых подозревают в разбойном нападении и хищении банковских средств в ходе инсценированного обыска на сумму не менее 140 миллионов рублей. Среди задержанных оказались бойцы «Альфы», их товарищи из еще одной элитной группы спецназа «Вымпел», а также сотрудники ФСБ из управления «К» (банковский отдел). Эта новость потрясла сообщество силовиков и российскую общественность.

9 июня стало известно, что число сотрудников ФСБ, ставших фигурантами по делу о разбое, увеличилось до 15 человек, из которых пятеро арестованы, а еще двое находятся под домашним арестом. К тому моменту следователями было проведено более 15 обысков, а у обвиняемых и подозреваемых были изъяты сотни миллионов рублей. «Новая газета» называет их имена: офицеры ФСБ Владимир Урусов, Дмитрий Чуквин, Александр Карелин, Александр Власов и Роман Оболенский были отправлены в тюремные камеры СИЗО № 4 «Медведь». Еще двоим — признавшим вину Хетагу Маргиеву и Дмитрию Капышкину — суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Оставшиеся восемь подозреваемых были объявлены в розыск и скрылись от следствия, воспользовавшись командировкой на Кавказ. Всего на счету организованной преступной группы силовиков может быть от 5 до 12 преступных эпизодов, в том числе похищение недостающей суммы, которая пропала из конфискованных денег полковника МВД Дмитрия Захарченко.