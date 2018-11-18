найти ×
   
  • USD -0.10
    63.77
  • EUR -0.24
    71.46
СохранитьСохранено0
×

-103738

Увеличилось число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое

Small f1a6d446e0
© DPA/TASS

© DPA/TASS

Число сотрудников ФСБ, ставших фигурантами по делу о разбое, увеличилось до 15 человек.

Как сообщили «Интерфаксу» информированные источники, пятеро из них уже арестованы, двое находятся под домашним арестом, а остальных пока разыскивают.

По словам собеседника агентства, восемь человек, находящиеся в разработке, являются бойцами спецподразделений «Альфа».

Согласно информации источников, уже проведено более 15 обысков. В результате у обвиняемых и подозреваемых были изъяты сотни миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что 5 июля в Москве были задержаны шесть сотрудников ФСБ России, которых подозревают в хищении банковских средств на сумму не менее 140 миллионов рублей.

Среди задержанных оказались сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и управления «К» (банковский отдел).

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
807807читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
01553144читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

23460740читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

21063541читать позжечитаю позже