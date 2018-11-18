Увеличилось число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое

Число сотрудников ФСБ, ставших фигурантами по делу о разбое, увеличилось до 15 человек.

Как сообщили «Интерфаксу» информированные источники, пятеро из них уже арестованы, двое находятся под домашним арестом, а остальных пока разыскивают.

По словам собеседника агентства, восемь человек, находящиеся в разработке, являются бойцами спецподразделений «Альфа».

Согласно информации источников, уже проведено более 15 обысков. В результате у обвиняемых и подозреваемых были изъяты сотни миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что 5 июля в Москве были задержаны шесть сотрудников ФСБ России, которых подозревают в хищении банковских средств на сумму не менее 140 миллионов рублей.

Среди задержанных оказались сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и управления «К» (банковский отдел).